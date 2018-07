PM prende 13 em ação contra o tráfico de drogas no Rio A Polícia Militar (PM) prendeu hoje 13 suspeitos durante uma operação contra o tráfico de drogas e armas na Favela da Coreia, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Entre os presos está um homem conhecido como "DG", apontado como contador do tráfico da Coreia. Com os suspeitos foram apreendidas duas pistolas, uma granada, oito rádios transmissores, 12 carregadores de celular, dois tabletes de maconha, um veículo e duas motos.