PM prende 16 em operação contra o tráfico no RJ Pelo menos 16 pessoas foram presas nesta quarta-feira em uma megaoperação de combate ao tráfico de drogas em várias comunidades da Baixada Fluminense. Entre eles estão três suspeitos de envolvimento com o jogo do bicho. Segundo balanço parcial da Polícia Militar, foram apreendidos até o momento um fuzil, três pistolas, 1,8 kg de cocaína, 4,4 kg de maconha, 110 pedras de crack, 151 motocicletas, 28 carros e 35 máquinas caça-níqueis.