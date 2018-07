PM prende 16 por porte de facas e combustível em SP

O motorista que circula na região central de São Paulo deve ficar atento com a possibilidade de interdição de vias. A greve dos trens da CPTM, válida desde a manhã desta quinta-feira, é outro motivo de alerta. O excesso de carros nas ruas fez com que a cidade repetisse seu recorde de lentidão: 148 km registrados às 11h, o mesmo volume do recorde do ano no horário de pico matinal (que vai das 7h às 10h), ocorrido às 9h do dia 5 de abril.