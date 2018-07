PM prende 18 invasores de eclusas de Tucuruí no PA A Polícia Militar do Pará invadiu ontem o canteiro de obras das eclusas de Tucuruí e retirou à força 350 integrantes de movimentos sociais que estavam no local desde sexta-feira, protestando contra mortes no campo e acordos não cumpridos pelas Centrais Elétricas do Norte (Eletronorte) que beneficiariam famílias desalojadas para a construção da hidrelétrica, na década de 70. O protesto envolveu o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), a Via Campesina e associações de pescadores. Houve resistência e 18 pessoas foram presas e levadas de avião para Belém, por ordem da justiça local.