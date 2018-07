PM prende 2 com documentos falsos e remédios em MG Dois homens foram presos na madrugada de hoje, em Belo Horizonte, com grande quantidade de remédios, suplementos alimentares e documentos pessoais, entre eles algumas carteiras de estudantes com os nomes dos jogadores do Santos e da Seleção Brasileira, Neymar e Paulo Henrique Ganso.