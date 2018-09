PM prende 24 pessoas no Litoral Sul de SP Uma operação da Polícia Militar no final de semana resultou na prisão de 24 pessoas, sendo uma delas por estupro, na região da Baixada Santista, litoral sul de São Paulo. O Comando de Policiamento do Interior 6 (CPI), responsável pela região, apreendeu ainda 906 pinos de cocaína e 838 pedras de crack.