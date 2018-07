PM prende 27 em operação contra jogos de azar em BH Pelo menos 27 pessoas foram detidas hoje durante a operação Se Correr o Bicho Pega, da Polícia Militar de Minas Gerais, contra o crime organizado, especialmente a exploração de jogos de azar. A operação, uma parceria entre a PM e fiscais da Prefeitura e do Ministério Público, foi deflagrada em diversos bairros de Belo Horizonte. Em um balanço parcial divulgado pela PM, até as 11 horas, 25 máquinas caça-níqueis havia sido apreendidas, além das 27 pessoas que já haviam sido conduzidas às delegacias. Serão cumpridos 27 mandados de busca e apreensão com a finalidade de fechar casas de jogos de azar, como jogo de bicho.