PM prende 3 acusados de suborno na zona leste de SP Três pessoas foram presas acusadas de tentarem subornar policiais militares na madrugada de hoje na zona leste de São Paulo. De acordo com as informações da corporação, PMs da 2ª Companhia do 8º Batalhão faziam um patrulhamento quando abordaram dois homens que estavam próximos a um carro, ma Rua José Coelho, na Vila Regente Feijó.