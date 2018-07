PM prende 3 menores acusados de amordaçamento São Paulo, 15 - A Polícia Militar (PM) prendeu na tarde deste domingo, 15, três adolescentes acusados de invadir uma casa na Rua Elisio Ferreira, em São Mateus, na zona leste de São Paulo, e deixar a vítima, uma senhora de 80 anos, amordaçada e amarrada a uma cadeira. A polícia chegou ao local após uma denúncia anônima. Os suspeitos já tinham fugido com pertences e dinheiro da idosa. Um deles foi encontrado numa rua próxima do local do crime. Com informações desse menor, os PMs localizaram os outros dois. O caso será registrado no 49º Distrito Policial, de São Mateus.