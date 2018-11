PM prende 4 por tentativa de assalto a prédio em SP Policiais militares prenderam nesta madrugada quatro homens por tentativa de roubo a prédio no Canindé, zona norte de São Paulo. Por volta das 3h30, os criminosos abordaram um dos moradores no momento em que ele chegava ao edifício. Os suspeitos pegaram o aparelho celular da vítima para impedir que ela pedisse por socorro. Outro morador viu a ação do grupo pelo sistema de câmeras do prédio e ligou para a polícia.