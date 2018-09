PM prende 4 suspeitos de assaltar casa em Londrina-PR Quatro pessoas foram presas hoje suspeitas de assaltar uma casa em Londrina (PR). De acordo com a Polícia Militar (PM), eles invadiram a residência no distrito de São Luiz e ameaçaram os moradores. Depois do roubo, os bandidos fugiram, mas foram presos por volta das 11 horas. Os suspeitos serão levados para o 6º Distrito Policial da cidade.