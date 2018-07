PM prende 5 por tráfico no interior de São Paulo A Polícia Militar realizou duas apreensões de droga e prendeu cinco pessoas, autuadas por tráfico, em estradas do interior do Estado de São Paulo na madrugada de hoje. O primeiro caso foi registrado em Boituva e o segundo, em Lins. Soldados do 5º Batalhão Rodoviário, de Tatuí, encontraram quatro quilos de cocaína dentro da mala de uma mulher que viajava de ônibus de Araçatuba para a capital paulista. Segundo nota da PM, durante operação de patrulhamento, às 0h25, policiais interceptaram o ônibus, na região de Boituva, e acabaram descobrindo o carregamento. A outra apreensão aconteceu em Lins, às 0h30, onde policiais militares do 2º Batalhão Rodoviário prenderam quatro homens, com cerca de 5 quilos de maconha escondida sob o banco de um carro. Durante fiscalização de trânsito, os soldados abordaram o veículo e descobriram a droga.