PM prende 55 em ação no Centro de São Paulo

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Polícia Militar dobrou seu efetivo na Cracolândia e em seu entorno e desde ontem 287 policiais militares compõem o efetivo da corporação na nova fase da Ação Integrada Centro Legal, iniciada na semana passada.

A segurança foi reforçada em bairros como o Bom Retiro, Santa Cecília e Higienópolis, na região central. O objetivo é não deixar que os usuários se aglomerem em outros bairros próximos.

São 117 carros e 26 motos, além do apoio ao patrulhamento com bicicletas, 40 cavalos, 12 cães farejadores e o helicóptero Águia. Bases Comunitárias Móveis estão instaladas nas praças Júlio Prestes, Princesa Isabel, República e Vilaboim, e nos largos do Arouche e Santa Cecília.