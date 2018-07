PM prende 6 e deixa 3 mortos em operações no Rio

Em Mangueirinha, no Caramujo, Jonatha Emerson Gomes, de 19 anos, foi preso por policiais militares do 12.º BPM (Niterói) em operação na Rua Selma. Três suspeitos ainda não identificados morreram na operação. Com eles foram encontrados três pistolas, uma espingarda, 205 sacolés de cocaína, dois celulares e R$ 30 em espécie.

Em operação de rotina nesta madrugada, policiais militares do 7.º BPM (Alcântara) prenderam um homem ainda não identificado e apreenderam dois menores na Avenida Gouveia, no bairro de Vila Lage, em São Gonçalo. Com eles os PMs encontraram dois rádios transmissores, 103 cápsulas de cocaína, 27 trouxinhas de maconha, 87 sacolés de cocaína e 99 pedras de crack.

Já na Rua Pedreira Falcão, no bairro de Mutuapira, em São Gonçalo, PMs de Alcântara prenderam Victor Carvalho Farias e outro suspeito ainda não identificado, de 21 anos. Com eles estavam 133 sacolés de maconha e 128 pedras de crack. No Morro do Fubá, em Madureira, policiais invadiram o local após troca de tiros entre traficantes, na noite de ontem. A operação continua hoje, com auxílio de carro blindado. Segundo a PM, houve tiroteio na chegada dos policiais, mas não há informações sobre feridos ou presos.