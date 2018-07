PM prende 89 pessoas em bingo A Polícia Militar prendeu 89 pessoas, a maioria mulheres com mais de 65 anos, ontem (13) à noite em um bingo na vila marajoara, zona sul de são Paulo, após denúncia anônima, segundo a Polícia Militar. A maioria era de mulheres idosas, com mais de 65 anos. Os policiais militares chegaram ao local, na Avenida Interlagos, após denúncia anônima, e contaram com a ajuda dos bombeiros para arrombar a porta do bingo, que estava trancada. Dois gerentes do local foram presos e indiciados. Foram apreendidas 119 máquinas caça-níqueis. Os apostadores e apostadoras que estavam jogando foram levados à 101º DP e liberados após serem ouvidos.