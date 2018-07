PM prende 9 bandidos que tentaram roubar banco em SP Nove pessoas que invadiram uma agência do banco Santander na Avenida Presidente Altino, na região do Jaguaré, zona oeste de São Paulo, hoje`à tarde, foram presas no início da noite. Foram presos sete homens e duas mulheres. Os assaltantes ficaram por cerca de duas horas dentro do banco antes de se entregarem. Inicialmente a Polícia Militar informou que o número de bandidos era seis. Ao menos oito pessoas foram feitas reféns, entre eles seis mulheres. Foram apreendidos com os bandidos cinco revólveres e duas pistolas.