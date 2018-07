PM prende acusado de pedofilia na zona norte de SP Soldados do 18º Batalhão de Polícia Militar (PM) prenderam, no fim da manhã de hoje, um homem acusado da prática de pedofilia, na zona norte de São Paulo. De acordo com o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), a detenção aconteceu por volta das 11h30, quando os patrulheiros foram acionados para atender a uma denúncia anônima na Freguesia do Ó. Ao vistoriarem o interior de uma residência, os PMs flagraram o acusado, despido da cintura para cima, em companhia de uma menina de aproximadamente 10 anos. Em um dos quartos foram localizadas diversas fitas de filmes pornográficos com crianças. O homem foi levado para o 28º Distrito Policial, na Freguesia do Ó.