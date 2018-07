PM prende aluno de medicina com drogas na Grande SP Três alunos do curso de Medicina da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) foram detidos com drogas, por volta das 21h30 de ontem, na região central de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Eles estavam dentro de um dos três ônibus que seguiam para uma excursão na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, no interior paulista, onde ocorre a Intermed - competição esportiva entre estudantes de Medicina de várias universidades.