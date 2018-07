PM prende assaltantes de posto no centro de SP

Ocupando um Toyota Corolla preto, ano 2011, roubado no último dia 22, em um estacionamento na Rua Visconde de Parnaíba, região da Mooca, os policiais cruzaram com o sexteto na Rua Bueno de Andrade, no centro. Os PMs verificaram a placa do veículo e iniciaram perseguição.

Um frentista do posto de gasolina assaltado pelo grupo, na Avenida do Estado, reconheceu todos como participantes do crime. Eles são suspeitos de participarem de outros assaltos e roubos de veículos na região central.

Foram detidos Clenilson Targino da Silva, com o qual foi apreendido um revólver calibre 32, Roberto Azevedo da Silva, Breno Jones da Silva e Vinicius Augusto Ferreira de Aguiar, todos com 18 anos, e A.R.S e W.N.R, ambos de 16. Todos têm passagem pela polícia, e os menores pela Fundação Casa.

Centro

Por volta da 1h30 da madrugada de hoje o motorista de um Citroën azul, placas EAD 0994, na contramão, tentou atropelar policiais militares na esquina da Avenida Ipiranga com a Rua do Boticário, no centro da capital. Os policiais atendiam a uma ocorrência de assalto a restaurante quando foram surpreendidos pelo condutor. Na fuga, o acusado acabou batendo o veículo contra outro carro, parado no semáforo da Avenida Cásper Líbero próximo ao Viaduto Santa Ifigênia. O rapaz foi detido e encaminhado para a delegacia.