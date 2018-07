PM prende dois ladrões que fizeram família refém em SP

Segundo a PM, o trio pulou o muro da casa armado de revólveres, se escondeu no jardim e esperou pela chegada das vítimas: uma oficial de Justiça, proprietária da casa, e o filho dela, de 20 anos, que foi ferido por uma coronhada. Dentro da casa estava a mãe da oficial. No momento em que os policiais chegaram ao local, o portão estava aberto e havia mancha de sangue no chão - resultado da coronhada que o filho da oficial de Justiça levou. O rapaz ferido foi levado para o pronto-socorro de Ermelino Matarazzo, medicado e liberado para prestar depoimento no 24º Distrito Policial.