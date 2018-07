PM prende dois traficantes e apreende drogas em Itapevi No final da noite desta segunda-feira, 17, durante patrulhamento pela Favela do Areião, a maior e mais perigosa favela do município de Itapevi (na região central da cidade, localizada na Grande São Paulo), PMs da 3ª Companhia do 20º Batalhão estouraram um ponto de distribuição de drogas e detiveram dois traficantes.