PM prende dupla com granada e drogas na Rocinha, no Rio

SÃO PAULO - Agentes do Batalhão de Choque (BPC) prenderam dois suspeitos com uma granada e drogas, na manhã desta quinta-feira, na Favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro. Após denúncias anônimas, a polícia encontrou Denílson Lima Virgílio, que estava com uma granada, e outro homem, identificado apenas como "Meteoro". De acordo com a polícia, "Meteoro" estava com drogas.

A Polícia Militar investiga se a dupla tem envolvimento com a morte do cabo Rodrigo Alves Cavalcante, de 33 anos, assassinado na madrugada desta quarta-feira, 4, durante a abordagem de um suspeito na parte alta da Rocinha. O corpo do policial foi enterrado nesta manhã, em Sulacap, na zona oeste da cidade.