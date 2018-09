PM prende dupla que roubou carga de celulares em SP A Polícia Militar prendeu na última sexta-feira (23) dois jovens que roubaram a carga de um caminhão que transportava aparelhos celulares. De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria Estadual de Segurança Pública, eles foram presos no município de Osasco, região metropolitana de São Paulo. Parte da carga recuperada foi avaliada em R$ 66.139,03 - o valor total é de cerca de R$ 97 mil. Por meio de um chamado da Central de Operações da PM (Copom), soldados foram até o acesso da Rodovia Castelo Branco, em Barueri, verificar a ocorrência de um roubo de carga. Os responsáveis estariam ocupando um Chevrolet Vectra verde com os aparelhos roubados. Os policiais militares acabaram localizando o carro, na Rua Antonio Benedito Ferreira. Ao serem avistados, os assaltantes, ambos de 19 anos, abandonaram o veículo e tentaram fugir. Os policiais militares seguiram a dupla, que foi detida na Rua Pacaembu, em Osasco. No interior do automóvel, foram apreendidas 23 caixas com aparelhos de telefone celular. O restante da mercadoria estaria com outros dois envolvidos, que estão foragidos. Os dois jovens foram presos em flagrante e encaminhados para o 10º Distrito Policial de Osasco.