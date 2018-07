PM prende grupo após série de assaltos em SP

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, ao perceberem que estavam sendo seguidos por policiais, os suspeitos abandonaram o veículo e fugiram a pé. Dois deles tentaram entrar em outros carros, que haviam sido roubados momentos antes. O trio teria ainda praticado assaltos em um bar e em um pet shop.

Foram apreendidos com os suspeitos cerca de R$ 200, celulares, garrafas de bebida alcoólica, as chaves dos veículos roubados e armas falsas. A ocorrência foi registrada no 98º DP, no Jardim Miriam, como roubo.