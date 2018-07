PM prende hacker suspeito de estelionato no Rio A Polícia Militar prendeu ontem, em Botafogo, no Rio de Janeiro, Weber, de 31 anos, considerado o maior hacker do Estado. Ele foi detido quando tentava armar mais um golpe de estelionato contra o Fluminense Football Club, tentando passar um software da Microsoft para o clube e receber R$ 58 mil.