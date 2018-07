PM prende homem que roubou terminal do bilhete único Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira, 4, depois de furtar R$ 3,3 mil de dois terminais de autoatendimento do bilhete único na Estação Artur Alvim do Metrô, na zona leste de São Paulo. Benedito José de Oliveira Neto, de 26 anos, foi detido pela PM por volta das 3h40, quando fugia em um Peugeot 206 prata pela Rua José Miguel Ackel, na Vila Marieta, a cerca de cinco quilômetros da estação. Neto confessou o crime e apontou a participação de dois comparsas, que até as 14h40 desta terça não haviam sido presos nem identificados.