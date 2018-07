PM prende menores suspeitos de roubar no Morumbi-SP Quatro adolescentes que cometeram pelos menos cinco assaltos na região do Morumbi, na zona sul de São Paulo, foram detidos por policiais militares em patrulhamento, por volta das 22h30 de ontem, no momento em que se preparavam para abordar mais uma vítima, na Rua do Símbolo.