PM prende oito em ação em favelas no Rio de Janeiro Oito adultos e quatro adolescentes foram detidos com drogas durante operação promovida hoje pela Polícia Militar (PM) em dez favelas das zonas norte e oeste do Rio de Janeiro para combater o tráfico de entorpecentes e apreender motos irregulares. A ação mobilizou 700 policiais de quatro Batalhões, além de integrantes dos Batalhões de Operações Especiais (Bope) e de Choque. Também foram usados helicópteros e veículos blindados.