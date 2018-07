PM prende pedófilo em Osasco Após denúncia anônima de pedofilia, a Polícia Militar prendeu em flagrante, na tarde deste sábado (27), José Luís Martins de Oliveira, de 48 anos. Segundo informações da PM, ele foi detido quando os policiais chegaram em um barraco na Rua André Rovai, no Bairro de Presidente Altino, em Osasco, na Grande São Paulo, por volta das 14h30, e o encontraram com um menor de 11 anos. Segundo depoimento do menor aos policiais, eles vinham mantendo relações sexuais há alguns meses. Em troca, o menor recebia cestas básicas, roupas, doces e até material para trabalhar nas esquinas lavando vidros dos veículos. Ainda de acordo com o menor, pelos menos outros três meninos, amigos seus, também eram vítimas do suspeito. Além de pedofilia, a polícia vai trabalhar com a hipótese de cárcere privado, segundo a PM.