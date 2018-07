PM prende quadrilha e apreende 300 quilos de maconha

Com informações sobre alguns veículos e uma suposta carga de maconha que havia passado por Presidente Prudente e seguia em direção à região central do estado, policiais militares da Força Tática e do Serviço Reservado do 18º Batalhão do Interior(BPM/I) fizeram a abordagem a um Gol, um Zafira e um caminhão. Armado, um dos bandidos, ainda não identificado, atirou contra os policiais.

Baleado, o traficante foi encaminhado ao pronto-socorro municipal de Marília. Outros três integrantes da quadrilha renderam-se sem resistir e foram encaminhados à sede da Polícia Federal em Marília. A droga estava nos dois veículos de passeio.