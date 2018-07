PM prende quadrilha que agia em área nobre de Bauru

Até o final da tarde, a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) tinha localizado seis vítimas da quadrilha moradoras em bairros de classe alta de Bauru, além de outras duas moradoras em Piratininga e Jaú, cidades próximas a Bauru. "As investigações estão apenas começando, estamos levantando se há mais integrantes dessa quadrilha e investigando em quais outras regiões do Estado ela agiu", disse o delegado titular da DIG, Carlos Alberto da Rocha Silva.

Os bandidos foram presos em flagrante após assaltarem uma casa por volta da meia-noite, no bairro Altos da Cidade, de onde fugiram em dois carros levando joias, dinheiro, dólares e eletrônicos. Vizinhos perceberam a ação e chamaram a Polícia Militar, que prendeu o bando horas depois. Com eles, a polícia apreendeu grande quantidade de produtos roubados, avaliados em cerca de R$ 1 milhão. Foram apreendidos também três carros, aparelhos eletrônicos e armas, além de rádio transmissores sintonizados no canal da PM.

O grupo vinha sendo investigado desde outubro. Segundo o delegado, dos seis acusados presos apenas um não tem passagem anterior pela polícia. Acredita-se que a quadrilha possa ter ligações com o crime organizado, em especial com o Primeiro Comando da Capital (PCC).