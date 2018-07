PM prende seis em operação contra tráfico em Jundiaí

JUNDIAÍ - A Polícia Militar fechou o morro que é considerado o principal ponto de venda de drogas de Jundiaí (SP), na manhã desta quinta-feira, 13. Cerca de 800 policiais da Força Tática, com apoio do Canil e do helicóptero Águia, ocupam a favela do São Camilo. Todas as entradas do morro foram fechadas para a apreensão de drogas, localização de foragidos e armas. Pelo menos seis pessoas já foram presas. A Operação Diamante começou logo pela manhã e ainda não foi concluída.