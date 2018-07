PM prende seis funcionários de bingo em Belo Horizonte Policiais militares do Batalhão de Eventos prenderam seis funcionários de um bingo localizado no bairro Alto Barroca, em Belo Horizonte, após uma denúncia anônima. Os agentes fecharam o estabelecimento ontem, por volta das 21 horas. Ao chegar ao local, que é cercado por câmeras de segurança, as equipes encontraram as portas do bingo fechadas e as luzes apagadas. A equipe tentou entrar no local, mas não foi atendida. Os policiais, então, chamaram o Corpo de Bombeiros para arrombar a porta de aço.