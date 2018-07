PM prende suposto braço direito de nem

Segundo a PM, ele era aliado do traficante "Scooby" e homem de confiança do traficante Nem. Borrof, que estava vivendo como pescador, era também chefe do Morro dos Macacos, sendo 22º nome da hierarquia do tráfico de drogas na comunidade.

Há informações que o acusado fugiu do cerco policial realizado durante a operação na Rocinha. O Disque-Denúncia oferecia recompensa de R$ 1 mil pela captura de Borrof. A ocorrência está sendo encaminhada para a Polícia Federal.