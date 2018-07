PM prende suspeito de participar de chacina no RJ

De acordo com as investigações da Polícia Civil, ele seria um dos integrantes do tráfico na favela da Chatuba onde a chacina aconteceu. Na quarta-feira (12), o delegado responsável pelo caso, Júlio da Silva Filho, havia pedido a prisão preventiva de oito suspeitos de participação no crime. A polícia acredita que cerca de 20 homens atuaram na chacina.

Outro suspeito, Daniel Dias Cerqueira dos Santos, de 22 anos, foi apresentado como integrante da quadrilha dos traficantes. Ele seria um observador do tráfico encarregado de observar a aproximação de pessoas estranhas na favela. Ainda de acordo com o delegado Silva Filho, Santos, que é ex-militar, teria ordenado que os traficantes atirassem contra os familiares das vítimas durante as buscas pelos jovens desaparecidos, no sábado.