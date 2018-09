PM prende três e frustra assalto na zona sul de SP

De acordo com a PM, os suspeitos iriam usar estilingues e ferramentas a fim de quebrar os vidros de vitrines para roubar os produtos das lojas. No carro, que pertence a um dos suspeitos, foram encontrados, além de um revólver calibre 38, estilingues, uma ponteira, várias chaves de fenda e objetos para quebrar vidros e um lençol, que seria usado para colocar os produtos.

Para a polícia, os bandidos estão mudando o esquema de assalto, preferindo quebrar as vitrines das lojas com ferramentas e deixando de lado o roubo no estilo da ''gangue da marcha à ré'', que usava o carro para destruir o estabelecimento comercial. Um dos três detidos era procurado pela polícia por roubo.