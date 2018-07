PM prende três e liberta vítimas de sequestro em SP Três homens foram presos em flagrante hoje durante um sequestro relâmpago no bairro Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar (PM), duas pessoas eram mantidas reféns pelo trio dentro de um carro roubado. Após denúncia anônima, os policiais seguiram para o local. Ao perceberem o chegada da polícia, os suspeitos tentaram fugir a pé, mas foram detidos. Com eles foram apreendidas uma metralhadora e duas pistolas. As vítimas foram libertadas ilesas. O caso foi encaminhado ao 54º Distrito Policial (DP).