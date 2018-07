PM prende três em operação na Cracolândia, no centro de SP

SÂO PAULO - Três pessoas foram presas nesta terça-feira, 3, na região conhecida como Cracolândia, no centro de São Paulo, durante operação de combate ao tráfico de drogas.

A área, próxima à Rua Helvétia, foi isolada por 100 policiais militares às 9 horas. Durante o cerco, alguns dependentes demonstraram irritação e atiraram pedras em veículos e correram para outras áreas do centro.

Durante a ação, duas pessoas foram presas em flagrante por tráfico com 40 pedras de crack e 19 trouxinhas com a droga. Uma terceira pessoa foi levada ao 8° DP, no Brás, pois era procurada pela Justiça. Outros três suspeitos foram conduzidos nesta tarde para averiguação na delegacia.

No local, ainda foram apreendidos um radiocomunicador, duas metralhadoras de brinquedo, dez carcaças de moto e cachimbos improvisados para o consumo de crack. As informações são do capitão da PM Leandra Pontes, do 13º batalhão.

Além das prisões, equipes realizam a limpeza das ruas com o auxílio de dois caminhões-pipa. Quatro caminhões estão estacionados nas imediações da Cracolândia para recolher objetos e pertences abandonados pelos usuários de crack.

Um balanço com o resultado do primeiro dia da ação - que deve prosseguir até o dia 31 de janeiro - será divulgado pela Polícia Militar no início da noite. A operação é uma nova fase da Ação Integrada Centro Legal, iniciada há um ano e meio.

O texto foi atualizado às 16h54.