PM prende trio que roubou joalheria na Grande São Paulo Três homens foram presos suspeitos de roubar uma joalheria, na manhã de hoje, no Centro de Suzano, na Grande São Paulo. Os agentes suspeitaram de um veículo, na Avenida Lourenço de Souza Franco, que liga as cidade de Suzano e Mogi das Cruzes. O motorista e os passageiros foram abordados no cruzamento da Avenida Alexandre Andreotti, em Mogi.