PM prendeu 111 pessoas em SP na Operação Carnaval Pelo menos 111 pessoas já foram presas durante a Operação Carnaval realizada pela Polícia Militar em todo o Estado de São Paulo, das 19h de sexta-feira, dia 20, até as 7h deste sábado. A ação vai até a próxima Quarta-feira de Cinzas, com o objetivo de manter a ordem pública durante todo o período de festas e comemorações. A operação, que conta com cerca de 16 mil policiais, 100 cães e cavalos, 20 embarcações e cinco mil viaturas, será realizada com intensificação e integração dos programas de policiamento, radiopatrulhamento, policiamento escolar, policiamento de trânsito e com motocicletas, policiamento comunitário e força tática a fim de manter a ordem pública durante todo período de festas e comemorações.