PM prendeu 304 suspeitos em 20 dias no litoral de SP A Polícia Militar (PM) efetuou 304 prisões em flagrante e apreendeu 60 armas de fogo e 14,6 quilos de drogas, entre maconha, cocaína e crack e outros entorpecentes, nos 20 primeiros dias da Operação Verão, cujo objetivo é reforçar a segurança no litoral paulista. Segundo o balanço divulgado hoje, dos 815 motoristas submetidos ao teste do bafômetro entre 23 de dezembro e 11 de janeiro, 64 acabaram autuados por dirigirem com o nível de álcool no sangue além do permitido. O Corpo de Bombeiros contabilizou ainda 1.107 resgates e 568 salvamentos. A Operação Verão se estenderá até o próximo dia 2. As informações são da Secretaria de Segurança Pública (SSP).