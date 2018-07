PM prepara ação para retirada de morador, diz sindicato

A ordem de reintegração de posse foi assinada pela juíza Márcia Loureiro, da 6ª. Vara Cível de São José dos Campos, em meio a negociações de acordo já iniciadas pelos governos federal, estadual e municipal. O maior impasse entre as esferas do governo está nas mãos da Prefeitura de São José dos Campos, que se recusa a inscrever a Ocupação no Programa Cidade Legal, o que seria o primeiro passo para a regularização da área, segundo a o sindicato.

Cerca de nove mil pessoas moram no acampamento Pinheirinho. Na última quarta-feira, 11, a Polícia Militar esteve no acampamento acompanhando oficiais de Justiça que notificaram os moradores sobre a ordem de desocupação, segundo o sindicato.