PM prepara megaoperação da lei seca nas ruas de SP Policiais do Comando de Trânsito (CPTran) realizarão na noite de hoje operações em todas as regiões da capital paulista para flagrar condutores que dirigem sob influência de álcool. A Operação Direção Segura contará com 231 policiais militares, 26 motocicletas, 101 viaturas de trânsito e 13 guinchos, sendo 13 pontos de bloqueios simultâneos. A fiscalização será realizada das 21h30 às 4h em locais de maior concentração de bares, casas de espetáculos noturnos e de entretenimento.