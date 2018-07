PM: protesto em Florianópolis reúne 6 mil pessoas Por volta das 19 horas desta terça-feira, a Polícia Militar calculou em cerca de seis mil o número de manifestantes que ocuparam a avenida Mauro Ramos, no centro de Florianópolis com destino a avenida Beira Mar Norte. N local de concentração final, a estimativa foi de cerca de 10 mil os participantes do movimento contrários ao elevado valor das tarifas de ônibus na região. O manifesto iniciou no principal terminal de ônibus do Centro (Ticen), seguiu até a Assembleia Legislativa onde hastearam a bandeira Nacional e em seguida rumaram para a Beira Mar.