PM que integrava grupo de extermínio é condenado

As vítimas foram detidas por um grupo de PMs na região do Capão Redondo, zona sul da capital paulista, na madrugada de 6 de maio de 2008. Eles foram vistos entrando em uma viatura policial. Os corpos dos rapazes foram encontrados dias depois em Itapecerica da Serra, sem as mãos e a cabeça.

Dos seis acusados pelo crime, os ex-PMs João Bernardo da Silva e Jorge Kazuo Takiguti foram julgados e absolvidos, em março passado. Ainda não há data prevista para Marco Aurélio Lima e Rodolfo da Silva Vieira irem a julgamento. Jonas Santos Bento será julgado no próximo dia 29 de novembro, também em Itapecerica da Serra.

Em julho de 2010, os ex-policiais Moisés Alves dos Santos, Joaquim Aleixo Neto, Anderson dos Santos Salles e Rodolfo da Silva Vieira foram condenados a 18 anos e 8 meses pela morte de Antonio Carlos Silva Alves, um jovem com deficiência mental.