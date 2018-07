PM que trabalha no Palácio do Governo é baleada no RJ A 3ºSargento da Polícia Militar Raquel Santos do Nascimento Medeiros, de 31 anos, foi baleada no começo da manhã de hoje após uma tentativa de assalto no Meier, subúrbio do Rio. A policial, que faz a segurança do Palácio Guanabara, foi baleada quando saía de casa para trabalhar. Ela foi socorrida ao Hospital Pasteur. Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde.