PM realiza operação para diminuir crimes no Morumbi A Polícia Militar deflagrou hoje uma operação no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo, para diminuir os crimes contra o patrimônio na região. Nesse tipo de crime se enquadram ações como furto e roubo. Como ponto de partida, os policiais se reuniram na Praça Vinícius de Moraes e seguiram em direção a seis áreas estratégicas. De acordo com o Coronel Theseo Toledo, comandante do Comando de Área Metropolitano, responsável pelo policiamento ostensivo da zona oeste da cidade, a operação contará com um grande efetivo da Polícia Militar. Não há previsão para o término da operação, mas, segundo Toledo, essa decisão dependerá dos resultados conseguidos.