PM recupera carga roubada em Diadema Um carga de cigarros e arroz foi recuperada pela Polícia Militar, na madrugada de hoje, após um suspeito ser baleado e outros cinco acabarem detidos numa região de chácaras, no bairro Eldorado, em Diadema, no limite com São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Não se sabe ainda se o grupo participou do roubo ou se apenas receptou a carga.