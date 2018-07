PM recupera R$ 726 mil roubados em assalto no Rio Três homens que faziam parte da quadrilha responsável pelo assalto à Caixa Econômica Federal de Araruama, na Região dos Lagos, no Rio, foram presos ontem. Com os bandidos foram apreendidos três fuzis 556, um fuzil .30, uma pistola 40mm, uma pistola 9mm, coletes a prova de balas e recuperaram R$ 726 mil em espécie.