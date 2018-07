PM reforça efetivo para o Dia dos Namorados em SP

As zonas sul e oeste concentrarão o efetivo. Bairros como Higienópolis, Pinheiros, Moema, Jardins, Vila Madalena e Vila Olímpia serão o foco. O único diferencial é que, neste ano, os shoppings centers entraram para a lista dos policiais. A Polícia Militar afirmou, em nota, que o objetivo é garantir a segurança da população e manter a ordem pública enquanto os casais comemoram a data. A corporação não informou quantos policiais participarão da ação, apenas assegurou que todos os programas de policiamento serão empregados.

O reforço policial foi negociado na semana passada entre representantes da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e da Secretaria de Estado da Segurança Pública. A entidade se reuniu com o secretário Fernando Grela Vieira para discutir o avanço da violência urbana na capital, especialmente a alta no registro de arrastões. Neste ano, criminosos abordaram clientes em pelo menos 20 estabelecimentos comerciais, incluindo restaurantes badalados das zonas sul e oeste, como o bistrô Ruella, no Itaim-Bibi, invadido no dia 30.

Botão do pânico

Além do maior efetivo policial, a Abrasel afirma que restaurantes terão segurança extra, entre outras medidas de segurança, como câmeras nas ruas e botão de pânico. "É o que se pode fazer em datas festivas, onde o movimento de clientes aumenta, assim como a sobra de dinheiro no caixa", afirma o diretor jurídico da associação, Percival Maricato. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.